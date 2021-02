Trasparente | buono | sincero | onesto È Gattuso ma viene dipinto come Forrest Gump

Leggi su ilnapolista

(Di martedì 2 febbraio 2021) Mamma diceva sempre che la carriera è uguale a una scatola di cioccolatini, non sai mai quella che ti capita. Soprattutto se sei “troppo”, “troppo”, “troppo”, la attraversi di corsa inseguendo una nomea che ti precede. Fino a quando poi scoppi, non ne puoi più. “Ero un po’ stanchino”. Rinoè “uno cazzuto”. “Io sono così”, ripete in tv ogni volta che gli chiedono che c’ha. Non si trattiene, non riesce. E infatti la domanda scattauna tagliola: che è successo? Rino, il veleno? Dove sta il veleno? Lui si presta. Ma quella cazzutaggine autorappresentata orapercepita e tradotta con altro sentimento: “E’ troppo”, “è troppo”, “è troppo”. “Rino è così”. Fa niente che lui dica di ...