Storie Italiane, Emanuela Folliero denuncia: “Sono caduta in un trappola” (Di martedì 2 febbraio 2021) Ieri Emanuela Folliero ospite di Eleonora Daniele a Storie Italiane ha raccontato che le hanno rubato il profilo Instagram Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Emanuela Folliero (@EmanuelaFolliero official) Sembra che negli ultimi mesi moltissimi personaggi dello spettacolo di casa nostra abbiano avuto i profili social hackerati oppure rubati, come è L'articolo proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife (Di martedì 2 febbraio 2021) Ieriospite di Eleonora Daniele aha raccontato che le hanno rubato il profilo Instagram Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da(@official) Sembra che negli ultimi mesi moltissimi personaggi dello spettacolo di casa nostra abbiano avuto i profili social hackerati oppure rubati, come è L'articolo proviene da YesLife.it.

mscontattoit : @storie_italiane @Tg1Rai @eleonoradaniele @RaiPlay #Italia #storieitaliane situazione attuale. ... - storie_italiane : Svolta nell'omicidio di Lecce Preso l’ex fidanzato mentre cercava di raggiungere un mezzo per lasciare il Salento… - BlogSocialTv1 : Ieri mattina oltre 1 milione @RaiUno con @storie_italiane segna 1.028.000 spettatori al 16.7% e nella seconda pa… - marcellaniolu : @storie_italiane ma su a 39 anni si è uomini non ragazzi!!! Finiamola è solo un assassino recidivo che non sopportava di essere lasciato - storie_italiane : Subito dopo il @Tg1Rai @eleonoradaniele vi aspetta con una nuova puntata di #STORIEITALIANE Anche in streaming su… -