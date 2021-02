Steven Spielberg: il cinema e la sua magia uniranno i popoli (Di martedì 2 febbraio 2021) Steven Spielberg ha parlato del cinema e della magia delle sale cinematografiche: la loro forza unisce il mondo Il particolare periodo storico sta mettendo in crisi tanti settori della cultura e dello spettacolo. Tra questi sicuramente c’è il cinema e in occasione della celebrazione del cinema e delle sale cinematografiche è uscito su un nuovo numero di Empire, con un contributo molto interessante a firma di Steven Spielberg. Il regista di pellicole di grande successo come Lo Squalo, E.T. l’extra-terrestre e Salvate il soldato Ryan, oltre a parlare di momenti importanti della sua carriera ha parlato, come riportato dal magazine Ciak anche del futuro del cinema e dell’importanza delle sale ... Leggi su 361magazine (Di martedì 2 febbraio 2021)ha parlato dele delladelle saletografiche: la loro forza unisce il mondo Il particolare periodo storico sta mettendo in crisi tanti settori della cultura e dello spettacolo. Tra questi sicuramente c’è ile in occasione della celebrazione dele delle saletografiche è uscito su un nuovo numero di Empire, con un contributo molto interessante a firma di. Il regista di pellicole di grande successo come Lo Squalo, E.T. l’extra-terrestre e Salvate il soldato Ryan, oltre a parlare di momenti importanti della sua carriera ha parlato, come riportato dal magazine Ciak anche del futuro dele dell’importanza delle sale ...

