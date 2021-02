Sci e Covid | cosa cambia per impianti | skipass e rifugi Le linee guida

(Di martedì 2 febbraio 2021) Il 15 febbraio " in linea teorica - dovrebbero rimettersi in moto glisciistici , come recita l'ultimo decreto anti. Nell'arco di due settimane, infatti, in concomitanza con il via ...

TruppenStrunz : RT @RadioSavana: Bulgaria (Sofia) Covid free. Attività commerciali aperte, impianti da sci aperti, nessun obbligo di indossare la mascherin… - voltes48 : RT @RadioSavana: Bulgaria (Sofia) Covid free. Attività commerciali aperte, impianti da sci aperti, nessun obbligo di indossare la mascherin… - Gio46422990 : RT @RadioSavana: Bulgaria (Sofia) Covid free. Attività commerciali aperte, impianti da sci aperti, nessun obbligo di indossare la mascherin… - cris6043 : RT @RadioSavana: Bulgaria (Sofia) Covid free. Attività commerciali aperte, impianti da sci aperti, nessun obbligo di indossare la mascherin… - GNN1960 : RT @RadioSavana: Bulgaria (Sofia) Covid free. Attività commerciali aperte, impianti da sci aperti, nessun obbligo di indossare la mascherin… -

Ultime Notizie dalla rete : Sci Covid

... come recita l'ultimo decreto anti. Nell'arco di due settimane, infatti, in concomitanza con il via libera agli spostamenti fra regioni, dovrebbe giungere anche l' ok per loamatoriale . Ma ...... nel rispetto delle normative anti -) delle carte prepagate (Soldo Care, circuito Mastercard) ...CON FEDERSERD PER COINVOLGERE MAGGIORMENTE IL SETTORE PUBBLICO Notizia precedente IMPIANTI, ...VENETO - "Si registrano 621 nuovi positivi nelle ultime 24 ore, con un bassissimo 1,58% di incidenza dei positivi sui tamponi fatti, scende a 32.044 il numero degli attualmente positivi, e i ricoveri ...Impianti di risalita al 50%, distanziamento anche fra conviventi. Il pranzo? Meglio all'aperto. I punti salienti del protocollo messo a punto dalle Regioni: le linee guida ...