Sant' Agata | divieto di stazionamento il 4 e 5 Febbraio in piazza Duomo

(Di martedì 2 febbraio 2021) In considerazione della necessità di evitare fenomeni di assembramento, in particolare a, nel corso dello svolgimento delle celebrazioni eucaristiche in onore diche si ...

de Goti . 'Il silenzio tombale su tutte le problematiche che vive la nostra comunità è sconcertante, a volte imbarazzante. L'indifferenza istituzionale non può essere giustificata in alcun ...In considerazione della necessità di evitare fenomeni di assembramento, in particolare a Piazza Duomo, nel corso dello svolgimento delle celebrazioni eucaristiche in onore diche si svolgeranno in Cattedrale a porte chiuse, per le giornate del 4 e 5 febbraio, con diretta streaming e/o televisiva, il sindaco Salvo Pogliese ha disposto il divieto di stazionamento ...I parenti degli ospiti della Rsa ricavata nell'area dell'ospedale Rizza di Siracusa potranno finalmente recarsi nella struttura grazie ad un'area allestita appositamente dall'Asp ed attrezzata di una ...Festa di Sant'Agata senza il bagno di folla dei catanesi a causa del Covid-19. Se n'è parlato a Casa Minutella con il sindaco di Catania Salvo Pogliese.