Sanremo senza pubblico, la RAI invia il protocollo al Cts per la valutazione (Di martedì 2 febbraio 2021) E' pronto il protocollo della Rai per il Festival di Sanremo 2021. Il documento dovrà essere valutato dal Cts. ROMA – E' pronto il protocollo della Rai per il Festival di Sanremo 2021. Il documento, come riportato dall'AdnKronos, nella giornata di martedì 2 febbraio è stato inviato al Cts per una valutazione. Il Comitato tecnico-scientifico si pronuncerà entro il fine settimana. Gli esperti hanno rassicurato sullo svolgimento della kermesse canora. E le regole stringenti decise da viale Mazzini dovrebbero avere il via libera del Cts. La nota dell'azienda Ad anticipare il documento è stata la stessa Rai con una breve nota: "Riteniamo che la 71esima edizione del Festival di Sanremo, prevista dal 2 al 6 marzo, debba concentrarsi esclusivamente sull'evento ...

