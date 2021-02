Raffaella Fico e la ‘frequentazione’ con Cristiano Ronaldo: “Non sapevo chi fosse. Con me è stato gentile…” (Di martedì 2 febbraio 2021) Raffaella Fico si racconta e parla a Tiki Taka della breve parentesi amorosa avuta in passato addirittura con Cristiano Ronaldo. L'ex compagna di Mario Balotelli ha raccontato, ospite del noto programma Mediaset, i momenti in cui ha conosciuto l'asso portoghese e il rapporto avuto con lui.Raffaella Fico e il racconto su Cristiano Ronaldocaption id="attachment 1062749" align="alignnone" width="703" Cristiano Ronaldo (getty images)/captionIncalzata dal presentatore Piero Chiambretti, la Fico ha raccontato il periodo della frequentazione con Cristiano Ronaldo: "È stato gentile, mi ha corteggiata", ha spiegato la donna. "All'epoca non ... Leggi su itasportpress (Di martedì 2 febbraio 2021)si racconta e parla a Tiki Taka della breve parentesi amorosa avuta in passato addirittura con. L'ex compagna di Mario Balotelli ha raccontato, ospite del noto programma Mediaset, i momenti in cui ha conosciuto l'asso portoghese e il rapporto avuto con lui.e il racconto sucaption id="attachment 1062749" align="alignnone" width="703"(getty images)/captionIncalzata dal presentatore Piero Chiambretti, laha raccontato il periodo della frequentazione con: "Ègentile, mi ha corteggiata", ha spiegato la donna. "All'epoca non ...

