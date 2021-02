Quando l’erotismo è di moda: il vibratore griffato (Di martedì 2 febbraio 2021) Sebbene, con il passare degli anni, tanti tabù non appaiano non più come interdizioni, la maggior parte di essi potrebbe essere considerata in realtà come un soggetto imbarazzante travestito da argomento di discussione per menti aperte. Inutile negare che ancora oggi dei fenomeni naturali come la sessualità e le sue declinazioni vengano evitati dalla stragrande maggioranza, nonostante la contemporaneità si nutra e sopravviva di immagini che rimandano continuamente al corpo come oggetto del desiderio. Partendo da queste premesse, non stupisce il fatto che l’erotismo continui a esercitare quel fascino proibito a cui chiunque, in misura diversa, non rimane indifferente: non solo per i suoi contenuti, ma anche e soprattutto per la sottile – o al contrario, totalmente esplicita – narrazione che in alcuni casi ne viene fatta. Una narrazione di cui anche i fashion brand hanno fatto parte e continuano a reinterpretare attraverso i propri codici. Leggi su vanityfair (Di martedì 2 febbraio 2021) Sebbene, con il passare degli anni, tanti tabù non appaiano non più come interdizioni, la maggior parte di essi potrebbe essere considerata in realtà come un soggetto imbarazzante travestito da argomento di discussione per menti aperte. Inutile negare che ancora oggi dei fenomeni naturali come la sessualità e le sue declinazioni vengano evitati dalla stragrande maggioranza, nonostante la contemporaneità si nutra e sopravviva di immagini che rimandano continuamente al corpo come oggetto del desiderio. Partendo da queste premesse, non stupisce il fatto che l’erotismo continui a esercitare quel fascino proibito a cui chiunque, in misura diversa, non rimane indifferente: non solo per i suoi contenuti, ma anche e soprattutto per la sottile – o al contrario, totalmente esplicita – narrazione che in alcuni casi ne viene fatta. Una narrazione di cui anche i fashion brand hanno fatto parte e continuano a reinterpretare attraverso i propri codici.

