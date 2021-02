PlayStation Wrap-Up 2020 | scoprite i vostri titoli più giocati su PS4 e PS5 e ottenete un tema gratuito

(Di martedì 2 febbraio 2021) Anche se siamo a febbraio, c'è ancora tempo per scoprire la propria infografica suipiùnel. È il caso di Sony Interactive Entertainment, che lancia la sua operazioneUpper farci scoprire i nostri dettagli videoludici dello scorso anno su PS4 e PS5. Volete sapere su quali giochi avete trascorso più tempo? Il vostro genere preferito? Le vostre ore di gioco totali nel? Il totale dei trofei vinti? Ma anche qualche dato e classifica riguardante l'intera community durante questi 12 mesi? Se le risposte sono tutte sì, potete visitare il sito dedicato e accedere con il vostro account PSN. Come bonus, potete persino sbloccare undinamico esclusivo per PS4, con i simboli dei pulsanti sul controller. Per ...

