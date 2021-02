Piano vaccini, Ricciardi vuole Bertolaso. "Serve lui per la campagna di massa" (Di martedì 2 febbraio 2021) "Il programma? È solo sulla carta, bisogna fare uno scatto". Per ora l'ex capo della protezione civile si occuperà della Lombardia Leggi su quotidiano (Di martedì 2 febbraio 2021) "Il programma? È solo sulla carta, bisogna fare uno scatto". Per ora l'ex capo della protezione civile si occuperà della Lombardia

matteograndi : Solo in Italia il responsabile del piano vaccinale invece di spiegare perché migliaia di vaccini siano stati sommin… - GruppoFICamera : Il fallimento del Piano #vaccini dimostra che il #Governo non è in grado di portarci fuori dalla pandemia. L’attual… - raffaellapaita : “Purtroppo sulla questione #vaccini sono stati fatti tanti errori. Quando la Commissione che presiedo ha audito il… - gioalbarosa : RT @AlvisiConci: Programmare con i medici di base in ordine alfabetico ed età era troppo complicato? Ve lo faccio io il piano vaccini. Arcu… - ILOVEPACALCIO : Gds: 'La Regione e il piano di contrasto al Covid. #Sicilia, i vaccini per gli anziani al via solo da fine febbraio' -