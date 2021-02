Pagamenti Inps a febbraio 2021: Rem, Reddito e pensioni di cittadinanza, Naspi, Bonus Bebè (Di martedì 2 febbraio 2021) Il calendario dei Pagamenti Inps del mese di febbraio 2021 prevede diversi passaggi, stante i numerosi assegni di welfare e le indennità che l'ente pubblico si trova a dover gestire. Per cercare di fare il punto della situazione in merito alle prossime scadenze vediamo quando partiranno i flussi in merito al Reddito di cittadinanza e alle pensioni di cittadinanza, al Reddito di emergenza, alla Naspi e al Bonus Bebè. A tal proposito è importante sottolineare innanzitutto che il giorno di pagamento delle diverse prestazioni non è coincidente, pertanto la data di partenza dei flussi può dipendere in base alla tipologia di prestazione ma anche al giorno di presentazione della domanda. ... Leggi su ultimora.news (Di martedì 2 febbraio 2021) Il calendario deidel mese diprevede diversi passaggi, stante i numerosi assegni di welfare e le indennità che l'ente pubblico si trova a dover gestire. Per cercare di fare il punto della situazione in merito alle prossime scadenze vediamo quando partiranno i flussi in merito aldie alledi, aldi emergenza, allae al. A tal proposito è importante sottolineare innanzitutto che il giorno di pagamento delle diverse prestazioni non è coincidente, pertanto la data di partenza dei flussi può dipendere in base alla tipologia di prestazione ma anche al giorno di presentazione della domanda. ...

