Navalny condannato a scontare 2 anni e 8 mesi di carcere. «Putin è un avvelenatore» (Di martedì 2 febbraio 2021) Il verdetto del tribunale distrettuale nei confronti dell’oppositore del presidente russo. Il ministro degli Esteri Lavrov: il Novichok è una montatura Leggi su corriere (Di martedì 2 febbraio 2021) Il verdetto del tribunale distrettuale nei confronti dell’oppositore del presidente russo. Il ministro degli Esteri Lavrov: il Novichok è una montatura

petergomezblog : Alexei Navalny condannato a 2 anni e 5 mesi di carcere per violazione della libertà vigilata. Lui: “Segno di debole… - chedisagio : ?? L'oppositore di Putin, il dissidente russo Alexei Navalny, è stato condannato a tre anni e mezzo di carcere - Corriere : Navalny condannato a tre anni e mezzo di carcere - LAcquarius : RT @OGiannino: Il regime di Putin ha una logica indefessa. Se non riesco ad assassinarti, ti sbatto in carcere: @navalny condannato a tre a… - gapetv : RT @tg2rai: 'Putin sarà ricordato come un avvelenatore', cosi Navalny condannato a due anni e 8 mesi di carcere. Gli Stati Uniti chiedono… -