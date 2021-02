Napoli | possibile rivoluzione | Gattuso via | in due per la panchina e una sorpresa in dirigenza

Leggi su anteprima24

(Di martedì 2 febbraio 2021) Tempo di lettura: 2 minuti– Giorni caldi in casa. Lo sfogo di Rinonel post gara contro il Parma non ha lasciato indifferente la società azzurra e soprattutto il presidente De Laurentiis. L’allenatore sta riflettendo sul futuro ma un esonero avrebbe dei costi difficili da affrontare per qualunque club. C’è l’idea di un ritorno di Maurizio Sarri, se la frattura non dovesse ricomporsi l’ex Juve diventerebbe il primo obiettivo per sostituire l’attuale allenatore calabrese. Secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà, infatti, De Laurentis era già pronto per sostituirlo dopo la brutta sconfitta contro il Verona. Nella testa del patron delc’era Maurizio Sarri, trattativa però che non ha trovato la fumata bianca per via dei dubbi del tecnico toscano. Sullo sfondo anche un’idea Allegri. Ma il ...