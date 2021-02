Morto quarantenne di San Severo dopo un mese dall’agguato Giacomo Perrone deceduto in ospedale A capodanno rimase ferito anche un trentenne

Leggi su noinotizie

(Di martedì 2 febbraio 2021) La sera dell’1 gennaio a San, in un agguato in strada, furono feriti due uomini. A distanza di unda quella sparatoria èinil. I carabinieri indagano ora per omicidio. L'articolodi Sanun in. Aun proviene da Noi Notizie..