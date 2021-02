Molto diverso dal solito il Huawei Mate X2, in arrivo prestissimo (Di martedì 2 febbraio 2021) Torniamo a parlare del Huawei Mate X2, il prossimo dispositivo pieghevole del produttore cinese. Come riportato da ‘gizmochina.com‘, un blogger su Weibo ha affrontato il discorso, affermando che lo smartphone verrà lanciato per la fine di febbraio. Il Huawei Mate X2 dovrebbe piegarsi verso l’interno (un esempio classico è quello del Samsung Galaxy Z Fold 2, che si piega anch’esso verso l’interno a differenza degli altri pieghevoli dell’OEM cinese, tutti costruiti per piegarsi verso l’esterno), e non più verso l’esterno come nel caso dei suoi predecessori. Il device ha già superato l’audit di accesso alla rete da parte del Ministero dell’Industria e della Tecnologia dell’Informazione cinese, ottenendo anche la certificazione 3C. Il Huawei Mate X2 sarà spinto dal processore Kirin ... Leggi su optimagazine (Di martedì 2 febbraio 2021) Torniamo a parlare delX2, il prossimo dispositivo pieghevole del produttore cinese. Come riportato da ‘gizmochina.com‘, un blogger su Weibo ha affrontato il discorso, affermando che lo smartphone verrà lanciato per la fine di febbraio. IlX2 dovrebbe piegarsi verso l’interno (un esempio classico è quello del Samsung Galaxy Z Fold 2, che si piega anch’esso verso l’interno a differenza degli altri pieghevoli dell’OEM cinese, tutti costruiti per piegarsi verso l’esterno), e non più verso l’esterno come nel caso dei suoi predecessori. Il device ha già superato l’audit di accesso alla rete da parte del Ministero dell’Industria e della Tecnologia dell’Informazione cinese, ottenendo anche la certificazione 3C. IlX2 sarà spinto dal processore Kirin ...

