“Minacciata di morte” Eleonora Daniele incredula a Storie Italiane (Di martedì 2 febbraio 2021) A Storie Italiane, su Rai Due, la conduttrice Eleonora Daniele ha parlato di una vicenda che ha sconvolto il grande pubblico. Ecco cosa è successo. Il racconto di Stefania Marchionna Una trappola sui social, poi i continui ricatti sino alle minacce. E’ il racconto dell’influencer Stefania Marchionna, vittima di un pirata informatico. Una vicenda che ha scosso il grande pubblico di Storie Italiane, su Rai Due, condotto da Eleonora Daniele. Proprio la padrona di casa della trasmissione, particolarmente scossa, ha spiegato: “Una nostra amica è stata Minacciata di morte. Stefania è un’amica di Storie Italiane. Di recente è caduta nella trappola di un pirata informatico ... Leggi su solonotizie24 (Di martedì 2 febbraio 2021) A, su Rai Due, la conduttriceha parlato di una vicenda che ha sconvolto il grande pubblico. Ecco cosa è successo. Il racconto di Stefania Marchionna Una trappola sui social, poi i continui ricatti sino alle minacce. E’ il racconto dell’influencer Stefania Marchionna, vittima di un pirata informatico. Una vicenda che ha scosso il grande pubblico di, su Rai Due, condotto da. Proprio la padrona di casa della trasmissione, particolarmente scossa, ha spiegato: “Una nostra amica è statadi. Stefania è un’amica di. Di recente è caduta nella trappola di un pirata informatico ...

Martini14Emma : RT @Ginginnigin: Ma non ci posso credere. “È andata sul personale” Lei l’ha chiamata psicopatica e l’ha minacciata di morte. Quell’altra… - alexbintqaboos1 : @ClaudiaaFerrr @nonelarena @N_DeGirolamo @StefiAndreoli Cara signora sono minacciata di morte quindi conosco molto… - MarinellaPlati : RT @Ginginnigin: Ma non ci posso credere. “È andata sul personale” Lei l’ha chiamata psicopatica e l’ha minacciata di morte. Quell’altra… - giu_rec : RT @Ginginnigin: Ma non ci posso credere. “È andata sul personale” Lei l’ha chiamata psicopatica e l’ha minacciata di morte. Quell’altra… - isorrisidiem : RT @Ginginnigin: Ma non ci posso credere. “È andata sul personale” Lei l’ha chiamata psicopatica e l’ha minacciata di morte. Quell’altra… -