Mario Draghi | chi è

(Di martedì 2 febbraio 2021)chi è:è nato a Roma il 3 settembre 1947. E’ un economista, accademico, banchiere e dirigente pubblico italiano. La sua formazione accademica si è svolta presso l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, con specializzazione al MIT di Boston. Già professore universitario, negli anni ’90 diventa alto funzionario del Ministero del Tesoro, poi è alla guida prima della Banca d’Italia. Nel 2011 viene ufficializzata la sua nomina come Presidente della Banca Centrale Europea. Nel 2012 una frase dientra nella storia: Whatever it takes (“Costi quel che costi”), riferito al fatto che la Banca Centrale Europea farà il possibile per salvare l’Euro.è stato definito al termine del suo mandato da numero uno della Bce «il più ...

Quirinale : Il Presidente della Repubblica Sergio #Mattarella ha convocato per domani mattina alle 12 al #Quirinale il Professor Mario #Draghi - lorepregliasco : Grasso (portavoce Mattarella): il presidente ha convocato per domattina alle 12 il prof. Mario Draghi - TgLa7 : ??????#crisidigoverno MATTARELLA CONVOCA MARIO DRAGHI ?????? - PaolotiZ : RT @Agenzia_Ansa: Mario #Draghi convocato domani alle 12 al @Quirinale #ANSA - chiamamimonica : Mario Draghi virgo king e andiamo ???? -

Mattarella ha convocato il professormercoledì alle 12 al Quirinale. 'Avverto il dovere di rivolgere un appello a tutte le forze politiche per un governo di alto profilo, che non deve identificarsi con nessuna formula ...Alla fine sarà un ' governo del presidente '. Guidato da. Dopo che Matteo Renzi ha rovesciato il tavolo delle trattative facendo fallire il mandato esplorativo di Roberto Fico , Sergio Mattarella ha annunciato di voler 'conferire al più presto ...ROMA (ITALPRESS) – Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha convocato per domani a mezzogiorno l’ex presidente della Bce Mario ...a crisi sanitaria ed economica «richiede un governo nella pienezza delle sue funzioni e non un governo con l'attività ridotta al minimo». Il Capo dello Stato ha convocato per domani a mezzogiorno l’ex ...