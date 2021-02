Lecce, 29enne accoltellata in strada (Di martedì 2 febbraio 2021) Una giovane donna di 29 anni è stata accoltellata dall’ex compagno mentre camminava in strada, a Lecce. Era originaria di Rimini, ma si era poi trasferita nel Salento. Aveva posto fine alla loro relazione da qualche tempo, ma l’ex fidanzato non aveva mai accettato la sua decisione: in passato aveva già minacciato di ucciderla. Secondo quanto riferito da alcuni testimoni, la ragazza si trovava per strada con l’attuale fidanzato, quando la furia omicida dell’ex si è accanita contro loro due. L’uomo si è scagliato contro il compagno, e lei, per difenderlo, ha fatto da scudo e ha ricevuto diverse coltellate alla gola e all’addome. È deceduta a causa delle ferite riportate. Adesso i carabinieri sono sulle tracce dell’ex compagno della vittima. L'articolo proviene da Quotidianpost. Leggi su quotidianpost (Di martedì 2 febbraio 2021) Una giovane donna di 29 anni è statadall’ex compagno mentre camminava in, a. Era originaria di Rimini, ma si era poi trasferita nel Salento. Aveva posto fine alla loro relazione da qualche tempo, ma l’ex fidanzato non aveva mai accettato la sua decisione: in passato aveva già minacciato di ucciderla. Secondo quanto riferito da alcuni testimoni, la ragazza si trovava percon l’attuale fidanzato, quando la furia omicida dell’ex si è accanita contro loro due. L’uomo si è scagliato contro il compagno, e lei, per difenderlo, ha fatto da scudo e ha ricevuto diverse coltellate alla gola e all’addome. È deceduta a causa delle ferite riportate. Adesso i carabinieri sono sulle tracce dell’ex compagno della vittima. L'articolo proviene da Quotidianpost.

Corriere : Lecce, 29enne uccisa a coltellate mentre passeggia col fidanzato: ricercato ex della vittima - AnnaMariaDeFalc : RT @mattinodinapoli: #lecce, 29enne uccisa in strada con il nuovo compagno: arrestato l'ex fidanzato, era appena uscito dal carcere https:/… - Radio1Rai : ??Preso il presunto omicida di Sonia Di Maggio, la 29enne uccisa a coltellate ieri sera a Minervino di Lecce. Si tra… - mattinodinapoli : #lecce, 29enne uccisa in strada con il nuovo compagno: arrestato l'ex fidanzato, era appena uscito dal carcere - QuotidianPost : Lecce, 29enne accoltellata in strada -