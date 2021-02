Le trattative sul Conte ter sono bloccate, e non solo sul programma (Di martedì 2 febbraio 2021) AGI - "Perturbazioni in arrivo", prevede un 'big' renziano. Nell'ultimo miglio della trattativa prima che l'esploratore Fico salga al Quirinale per riferire delle riunioni di questi giorni c'è aria di pessimismo nel fronte rosso-giallo. La partita sarebbe ancora bloccata. Bloccata sia sul programma che sull'eventuale composizione del 'Conte ter'. "Non stanno cedendo su nulla", spiega una fonte di Iv. Non si sarebbe sciolto anche il nodo dei ministeri, fonti parlamentari riferiscono che al momento lo schema, rispetto al 'Conte 2', non sarebbe cambiato, se non per poche caselle. Il presidente della Camera illustrerà la situazione al Capo dello Stato ma nella maggioranza non si esclude che possa esserci un secondo giro di consultazioni. "Non si trova l'accordo su nulla", sospira una fonte parlamentare renziana. Divisioni sulla ... Leggi su agi (Di martedì 2 febbraio 2021) AGI - "Perturbazioni in arrivo", prevede un 'big' renziano. Nell'ultimo miglio della trattativa prima che l'esploratore Fico salga al Quirinale per riferire delle riunioni di questi giorni c'è aria di pessimismo nel fronte rosso-giallo. La partita sarebbe ancora bloccata. Bloccata sia sulche sull'eventuale composizione del 'ter'. "Non stanno cedendo su nulla", spiega una fonte di Iv. Non si sarebbe sciolto anche il nodo dei ministeri, fonti parlamentari riferiscono che al momento lo schema, rispetto al '2', non sarebbe cambiato, se non per poche caselle. Il presidente della Camera illustrerà la situazione al Capo dello Stato ma nella maggioranza non si esclude che possa esserci un secondo giro di consultazioni. "Non si trova l'accordo su nulla", sospira una fonte parlamentare renziana. Divisioni sulla ...

