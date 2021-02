La mesta vita cui ci siamo abituati

(Di martedì 2 febbraio 2021) Cade in questi giorni il mesto anniversario della più grande pandemia che abbia mai colpito il nostro Paese, almeno per quanto riguarda le attuali generazioni. Erano gli ultimi di gennaio e i primi di ...

CCiliegie : La Meloni pochi giorni fa armeggiava una cassetta di pesce e con voce stridula millantava l'appartenenza euforica a… - GustavoMichele6 : @Sonia15846119 Ha fatto degli errori, ma la sua riforma costituzionale avrebbe fatto bene al paese. Ora, se riuscis… -

Ultime Notizie dalla rete : mesta vita

QUOTIDIANO.NET

Parlo dellache conduciamo oggi , in questo tempo così uguale ormai da mesi e mesi. Mai avremmo immaginato di aspettare ogni venerdì i colori delle regioni per sapere se le settimane a venire ...... ladello scrittore prussiano Kleist e quella di un prosatore svizzero [...] le passeggiate di ... Più avanti nel libro, Sebald racconta lavicenda che lo indusse a lasciare la Germania per l'...Michele Brambilla Non parlo tanto del lockdown totale di primavera: quella sembrava ancora una misura eccezionale, di breve termine. Parlo della vita che conduciamo oggi, in questo tempo così uguale o ...L’addio al francescano che ha vissuto dalla parte dei diseredati Una folla di centinaia di amici, fedeli, beneficiati, fratelli di fede, si diceva, sempre ben distanziata, che sia dentro la chiesa che ...