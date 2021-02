Jeff Bezos lascia la carica di amministratore delegato di Amazon: al suo posto Andy Sassy (Di martedì 2 febbraio 2021) Clamoroso passo indietro ai vertici di Amazon. Jeff Bezos lascia la carica di amministratore delegato del gigante dell’e-commerce ad Andy Sassy. Il fondatore del gigante di Seattle assumerà la carica di presidente esecutivo. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 2 febbraio 2021) Clamoroso passo indietro ai vertici diladidel gigante dell’e-commerce ad. Il fondatore del gigante di Seattle assumerà ladi presidente esecutivo. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Ultime Notizie dalla rete : Jeff Bezos Amazon multata, mance ai fattorini requisite e utilizzate per fingere di aver alzato la paga base

La 'confisca' è andata avanti per due anni e mezzo , poi il gruppo di Jeff Bezos, ha interrotto la pratica dopo aver saputo di essere sotto indagine. Le mance requisite erano quelle corrisposte ai ...

Amazon si è presa mance fattorini, dovrà risarcire 61,7 milioni

Amazon dovrà pagare 61,7 milioni di dollari per chiudere la disputa giudiziaria con la Federal trade commission (Ftc) che accusa la società di Jeff Bezos di essersi appropriata indebitamente delle mance riservate ai fattorini di Amazon Flex. La Ftc ritiene che Amazon nel 2016 sia passata dal pagare ai corrieri una tariffa concordata tra 18 e ...

