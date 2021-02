Inter Juventus, Pirlo: “Vinto il primo round. Su Ronaldo arrabbiato…” (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Inter Juventus – Pirlo si prende la sua rivincita contro Antonio Conte. La Juventus si aggiudica la semifinale d’andata della Coppa Italia. 2-1 per i bianconeri, che dopo lo svantaggio iniziale ribaltano la partita. Doppietta di Cristiano Ronaldo che decide la gara. La squadra di Pirlo regala una prestazione da squadra, soffrendo ma portando a casa il risultato. Il tecnico a fine gara ha parlato ai microfoni di Rai Sport. Ecco di seguito le sue parole. Inter Juventus, le parole di Pirlo COS’E’ CAMBIATO – “Era stato un passo a vuoto, non eravamo noi e ci è servita da lezione. Ci siamo ricompattati, lavorato sugli errori e sono arrivate le vittorie. Era il primo round, Vinto il ... Leggi su juvedipendenza (Di mercoledì 3 febbraio 2021)si prende la sua rivincita contro Antonio Conte. Lasi aggiudica la semifinale d’andata della Coppa Italia. 2-1 per i bianconeri, che dopo lo svantaggio iniziale ribaltano la partita. Doppietta di Cristianoche decide la gara. La squadra diregala una prestazione da squadra, soffrendo ma portando a casa il risultato. Il tecnico a fine gara ha parlato ai microfoni di Rai Sport. Ecco di seguito le sue parole., le parole diCOS’E’ CAMBIATO – “Era stato un passo a vuoto, non eravamo noi e ci è servita da lezione. Ci siamo ricompattati, lavorato sugli errori e sono arrivate le vittorie. Era ilil ...

