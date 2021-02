Inter-Juventus, Pirlo: “Non abbiamo ancora fatto niente” (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Andrea Pirlo nel post partita di Inter-Juventus, match di andata della semifinale di Coppa Italia L’allenatore della Juventus Andrea Pirlo, al termine del match vinto per 2 a 1 contro l’Inter, e valevole per l’andata delle semifinali della Coppa Italia, ha raccontato le sue impressioni sul match di San Siro ai microfoni di Rai Sport. “In campionato era stato un passaggio a vuoto, non eravamo noi. abbiamo lavorato sugli errori e da lì sono arrivate delle vittorie. Ma non è ancora fatto niente, è una partita che si gioca su 180?. Noi sappiamo che se siamo concentrati e abbiamo questo atteggiamento diventa dura per tutti. Dobbiamo tenere questo ritmo ogni partita anche se non è facile giocando ogni ... Leggi su intermagazine (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Andreanel post partita di, match di andata della semifinale di Coppa Italia L’allenatore dellaAndrea, al termine del match vinto per 2 a 1 contro l’, e valevole per l’andata delle semifinali della Coppa Italia, ha raccontato le sue impressioni sul match di San Siro ai microfoni di Rai Sport. “In campionato era stato un passaggio a vuoto, non eravamo noi.lavorato sugli errori e da lì sono arrivate delle vittorie. Ma non è, è una partita che si gioca su 180?. Noi sappiamo che se siamo concentrati equesto atteggiamento diventa dura per tutti. Dobbiamo tenere questo ritmo ogni partita anche se non è facile giocando ogni ...

