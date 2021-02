India, si fa strada l’ipotesi dell’immunità di gregge: gli indizi dai test sierologici al calo netto dei contagi (Di martedì 2 febbraio 2021) Un calo progressivo e sistematico di morti e contagi da inizio anno, così come di ricoveri in terapia intensiva. Il trend della pandemia in India – paese da 1,3 miliardi di abitanti secondo solo agli Stati Uniti per numero di casi, a oggi più di 10,8 milioni – suggerisce che alcune aree del Paese stiano andando verso l’immunità di gregge, complice anche l’età media della popolazione (solo il 6,5 per cento è over, in pratica un quinto rispetto all’Europa), la presenza di altri patogeni e il mancato rispetto delle misure di contenimento anti-Covid – in particolare distanziamento e utilizzo delle mascherine – che hanno contribuito a una forte circolazione del virus. Dalle città, poi, Sars-Cov-2 è arrivato nei villaggi e nelle campagne con l’esodo di milioni di persone hanno lasciato i centri urbani la scorsa primavera ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 2 febbraio 2021) Unprogressivo e sistematico di morti eda inizio anno, così come di ricoveri in terapia intensiva. Il trend della pandemia in– paese da 1,3 miliardi di abitanti secondo solo agli Stati Uniti per numero di casi, a oggi più di 10,8 milioni – suggerisce che alcune aree del Paese stiano andando verso l’immunità di, complice anche l’età media della popolazione (solo il 6,5 per cento è over, in pratica un quinto rispetto all’Europa), la presenza di altri patogeni e il mancato rispetto delle misure di contenimento anti-Covid – in particolare distanziamento e utilizzo delle mascherine – che hanno contribuito a una forte circolazione del virus. Dalle città, poi, Sars-Cov-2 è arrivato nei villaggi e nelle campagne con l’esodo di milioni di persone hanno lasciato i centri urbani la scorsa primavera ...

diodemonio2 : @NardoneVadim @nasoblu5 @alebarbano Macché lockdown duri. Cina e Australia li han fatti duri. Quello nostro in prim… - ChimicoScettico : @eugeniomuzzillo Ci può stare, come ci può stare che in India si perdano per strada tra il 60 e il 90% dei casi, random di giorno in giorno - MURATMIHCIOGLU : #domenicain 'meno possibilita' di contatto' in India??? ma che dici, professore?!? Gia' ieri abbiamo visto i protes… - India_Original : RT @Tg3web: Sono bastate quattro regate a Luna Rossa per sbarazzarsi degli statunitensi di American Magic. Ora la finale di Prada Cup contr… - emrato : @poivre74 @Catone_Iorg La cosa dell'India non l'ho ancora capita, sarebbero sviluppati perché lasciano andare milio… -

Ultime Notizie dalla rete : India strada Prospettive di Rob Lovelace sul nuovo anno

Molti di questi aiuti si sono fatti strada anche nei mercati dei capitali, sia azionari che ... Paesi come l'India stanno abbandonando la valuta fisica per passare ai pagamenti digitali e incontreranno ...

Negazionisti al potere: oscurano le terapie anti - Covid

... che l'indomani - con una foto che mostra finalmente gente a spasso per strada (sia pure ... La sua colpa? Aver ricordato che, se in un paese come l'India (arretrato e densamente popolato) la mortalità è ...

ASIA/INDIA - Una nuova casa per donne e bambini di strada a Calcutta Fides vivo X60 si affaccia al mercato Global: ecco quando potrebbe arrivare

Secondo le ultime notizie dagli insider, la serie vivo X60 avrà presto una data di uscita sul mercato Global, con tutti e tre i modelli.

Salvato per un soffio a Marcaria dopo l'indicente: non era malore ma coma etilico

A soccorrerlo per primo era stato un operatore della Croce Verde fuori servizio: l'uomo, 42enne, era stato trasportato a Cremona in eliambulanza. Adesso la denuncia dei carabinieri: aveva un tasso di ...

Molti di questi aiuti si sono fattianche nei mercati dei capitali, sia azionari che ... Paesi come l'stanno abbandonando la valuta fisica per passare ai pagamenti digitali e incontreranno ...... che l'indomani - con una foto che mostra finalmente gente a spasso per(sia pure ... La sua colpa? Aver ricordato che, se in un paese come l'(arretrato e densamente popolato) la mortalità è ...Secondo le ultime notizie dagli insider, la serie vivo X60 avrà presto una data di uscita sul mercato Global, con tutti e tre i modelli.A soccorrerlo per primo era stato un operatore della Croce Verde fuori servizio: l'uomo, 42enne, era stato trasportato a Cremona in eliambulanza. Adesso la denuncia dei carabinieri: aveva un tasso di ...