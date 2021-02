Giorgia Palmas a Filippo Magnini | «Auguri per il tuo primo compleanno da papà»

(Di martedì 2 febbraio 2021) Amore e vittorie: questo il tema del party di compleanno di Filippo Magnini, che ha festeggiato 39 anni con un party in casa (inevitabile considerando le restrizioni causa Covd-19) ma non per questo meno indimenticabile. Sulla torta, una medaglia, intorno tantissimi palloncini rossi a forma di cuore.

Giorgia_Palmas : @EribertoTogni No vabbe video top ???????????????????????? - Giorgia_Palmas : RT @EribertoTogni: @Giorgia_Palmas bene ma lo sai che oggi compie gli anni Filippo?? - Giorgia_Palmas : Foto appena pubblicata @ Milan, Italy - EribertoTogni : @Giorgia_Palmas bene ma lo sai che oggi compie gli anni Filippo?? - ZeusMega : @misscharmy @48482f1fe4c9458 Laura Freddi e Giorgia Palmas... -

Ultime Notizie dalla rete : Giorgia Palmas

organizza una splendida festa di compleanno a sorpresa per Filippo Magnini . Le foto che la bella ex velina condivide sul social, sul suo profilo e nelle IG Stories , raccontano un ...Compleanno in famiglia per il campione di nuoto, immortalato dalla compagna mentre coccola la piccola Mia nata quattro mesi faL'ex nuotatore ha festeggiato il compleanno con un piccolo party in famiglia, insieme a Giorgia Palmas e alle sue «principessine»: la figlia Mia, nata a fine settembre, e Sofia, primogenita della comp ...Giorgia Palmas ha voluto dedicare un post molto tenero in cui festeggia il primo compleanno di Filippo Magnini da papà ...