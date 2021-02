Gaia Zorzi e la verità sull’amicizia tra Tommaso e Giulia Salemi: “Fuori non si cag*vano da tempo!” (Di martedì 2 febbraio 2021) La nuova lite tra Tommaso Zorzi e Giulia Salemi a quanto pare lascerà degli strascichi ben più visibili di quelli finora emersi. L’influencer 25enne, intanto, ha messo ben in chiaro le sue intenzioni: non parlerà più con Giulia dal momento che, come ribadito in più occasioni, non sarebbero poi così amici come lei voglia far... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di martedì 2 febbraio 2021) La nuova lite traa quanto pare lascerà degli strascichi ben più visibili di quelli finora emersi. L’influencer 25enne, intanto, ha messo ben in chiaro le sue intenzioni: non parlerà più condal momento che, come ribadito in più occasioni, non sarebbero poi così amici come lei voglia far... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

