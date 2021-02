Firenze | scooterista muore nello scontro con un' auto pirata contromano

(Di martedì 2 febbraio 2021) Unoè morto in seguito a un incidente avvenuto in via Reginaldo Giuliani, all'altezza del civico 274. Lo scooter si è scontrato con un'il cui guidatore, dopo l'incidente, ha ...

Unoè morto in seguito a un incidente avvenuto in via Reginaldo Giuliani, all'altezza del civico 274. Lo scooter si è scontrato con un'auto il cui guidatore, dopo l'incidente, ha proseguito ...A questo punto è iniziato un inseguimento durante il quale loha commesso numerose infrazioni tra cui il transito in controsenso, la guida pericolosa, l'alta velocità anche in prossimità ...E' successo in viale Reginaldo Giuliani. L'automobilista ha cercato la fuga ma è stato bloccato dagli agenti della Polizia municipale ...E' successo in viale Reginaldo Giuliani. L'automobilista ha cercato la fuga ma è stato bloccato dagli agenti della Polizia municipale ...