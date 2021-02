Femminicidio nel Salento | uccide la ex fidanzata con 20 coltellate E confessa

Leggi su huffingtonpost

(Di martedì 2 febbraio 2021) “Stavamo andando al supermercato io e lei da soli, poi è sbucato lui, l’ha presa dal collo e ha cominciato ad accoltellarla, e ha continuato dandole più di una ventina di. Lei ha cercato di liberarsi e io nel frattempo stavo cercando aiuto e non c’era nessuno, poi mi sono messo ad urlare ed è arrivato qualcuno. Ma lui era già scappato e lei stava a terra”. È il racconto agghiacciante fatto in diretta Tv a Mattino Norba da Francesco Damiano, 29 anni carpentiere, il fidanzato di Sonia Di Maggio, la 29enne uccisa aieri sera a Minervino di Lecce, che era con lei al momento dell’omicidio. Fermato questa mattina ad Otranto per l’omicidio di Sonia Di Maggio, la sua ex, avrebbe ammesso le proprie responsabilità. Salvatore Carfora, ha 29 anni, ed è uscito poco fa dalla sede del commissariato di Otranto in una ...