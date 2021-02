Eternals, Angelina Jolie: "Correre su e giù in body dorato non è come immaginavo i miei quarant'anni" (Di martedì 2 febbraio 2021) Angelina Jolie torna a parlare della folle esperienza sul set di Eternals dove interpreta la supereroina Thena, al centro del fumetto Marvel. Dopo l'esperienza sul set di Eternals, Angelina Jolie ammette che non avrebbe mai immaginato di dover Correre su e giù avvolta in un body dorato superati i quarant'anni. Per il ruolo nel cinecomic MCU, Angelina Jolie si è preparata duramente e i fan non vedono l'ora di vederla all'opera nei panni di Thena: Ma come l'attrice ha vissuto l'ingresso nell'MCU e l'esperienza sul set? "È una vera lettera d'amore alla Terra incentrata sui personaggi, è un lavoro grandioso, che abbraccia un lungo periodo ... Leggi su movieplayer (Di martedì 2 febbraio 2021)torna a parlare della folle esperienza sul set didove interpreta la supereroina Thena, al centro del fumetto Marvel. Dopo l'esperienza sul set diammette che non avrebbe mai immaginato di doversu e giù avvolta in unsuperati i. Per il ruolo nel cinecomic MCU,si è preparata duramente e i fan non vedono l'ora di vederla all'opera nei pdi Thena: Mal'attrice ha vissuto l'ingresso nell'MCU e l'esperienza sul set? "È una vera lettera d'amore alla Terra incentrata sui personaggi, è un lavoro grandioso, che abbraccia un lungo periodo ...

Noovyis : (Eternals, Angelina Jolie: 'Correre su e giù in body dorato non è come immaginavo i miei quarant'anni') Playhitmus… - cinemaniaco_fb : ?????????????? Eternals, Angelina Jolie: 'Correre su e giù in body dorato non è come immaginavo i miei quarant'anni'… -