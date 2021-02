È fallita Rifle: la super svendita con jeans, felpe e giubbotti a 2 euro (Di martedì 2 febbraio 2021) La cattiva notizia è che è fallita una storica azienda italiana, conosciuta e apprezzata in tutto il mondo per la qualità dei suoi prodotti. Quella buona è che tutti i capi del suo magazzino saranno venduti a prezzi stracciati nel corso di una mega svendita. Stiamo parlando di Rifle, noto marchio di jeans e abbigliamento caual di Barberino di Mugello, in Toscana: come riferisce il quotidiano La Nazione, jeans, scarpe, camicie, felpe, giubbotti e molto altro saranno venduti tramite l’Isveg in un temporary outlet nella sede dell’azienda a due o tre euro al pezzo. Si parla di ben 70mila capi d’abbigliamento che il tribunale fallimentare di Firenze ha deciso di svendere per rientrare degli ammanchi. L’evento, secondo alcune indiscrezioni riportate da La ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 2 febbraio 2021) La cattiva notizia è che èuna storica azienda italiana, conosciuta e apprezzata in tutto il mondo per la qualità dei suoi prodotti. Quella buona è che tutti i capi del suo magazzino saranno venduti a prezzi stracciati nel corso di una mega. Stiamo parlando di, noto marchio die abbigliamento caual di Barberino di Mugello, in Toscana: come riferisce il quotidiano La Nazione,, scarpe, camicie,e molto altro saranno venduti tramite l’Isveg in un temporary outlet nella sede dell’azienda a due o treal pezzo. Si parla di ben 70mila capi d’abbigliamento che il tribunale fallimentare di Firenze ha deciso di svendere per rientrare degli ammanchi. L’evento, secondo alcune indiscrezioni riportate da La ...

Nonostante vari tentativi di salvataggio, la Rifle ha accumulato milioni di euro di perdite ed è stata dichiarata fallita dal Tribunale di Firenze a fine settembre, che ha disposto l'esercizio ...

Maglie, giacconi, felpe, camicie, scarpe e jeans della Rifle saranno messi in vendita a prezzi stracciati dal tribunale fallimentare di Firenze. La storica azienda di Barberino di Mugello è fallita e adesso settantamila capo di abbigliamento saranno ...

Sono circa 70 mila i capi di abbigliamento che potranno essere acquistati a prezzi irrisori. L’evento si dovrebbe svolgere a marzo in un outlet temporaneo dedicato ...

