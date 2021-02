Diffuso in rete il numero di Gasperini: messaggi di insulti dai tifosi laziali (Di martedì 2 febbraio 2021) Anche per evitare rotture, Gian Piero Gasperini non frequenta i Social, ma nelle scorse ore è stato comunque bersaglio di alcuni messaggi di insulti da parte di tifosi laziali. Dopo la gara di Coppa Italia mercoledì scorso e quella di campionato di domenica, ma soprattutto dopo le frecciatine in sala stampa, qualcuno ha Diffuso in rete il numero di cellulare del tecnico nerazzurro ed è scoppiato il patatrac. Gasp, in nome di una rivalità che ogni anno diventa più forte, è da tempo bersaglio dei tifosi della Lazio. Stavolta alcuni di loro sono entrati in possesso del suo numero di telefono e con un tipico tam tam da tastiera hanno iniziato a tempestarlo di messaggi decisamente poco simpatici, subito ... Leggi su bergamonews (Di martedì 2 febbraio 2021) Anche per evitare rotture, Gian Pieronon frequenta i Social, ma nelle scorse ore è stato comunque bersaglio di alcunidida parte di. Dopo la gara di Coppa Italia mercoledì scorso e quella di campionato di domenica, ma soprattutto dopo le frecciatine in sala stampa, qualcuno hainildi cellulare del tecnico nerazzurro ed è scoppiato il patatrac. Gasp, in nome di una rivalità che ogni anno diventa più forte, è da tempo bersaglio deidella Lazio. Stavolta alcuni di loro sono entrati in possesso del suodi telefono e con un tipico tam tam da tastiera hanno iniziato a tempestarlo didecisamente poco simpatici, subito ...

tuttoatalanta : Stalking telefonico con insulti e sfottò dei tifosi laziali, il numero di Gasp diffuso in rete… - Solo_La_Lazio : ? Atalanta-Lazio continua anche dopo il fischio finale ?? Diffuso sui social il numero di Gasperini ?? Raffica di chi… - AmoBergamo : #Bergamo Numero di cellulare di Gasperini diffuso in rete, il mister tempestato di insulti dai laziali - mgsle : RT In questo mese di febbraio, #PapaFrancesco ci esorta tutti a pregare e impegnarci per le tante #donne che ogni g… - infoANS_IT : In questo mese di febbraio, #PapaFrancesco ci esorta tutti a pregare e impegnarci per le tante #donne che ogni gior… -

Ultime Notizie dalla rete : Diffuso rete Il 5G e le 5 idiozie da sfatare su questa tecnologia.

Il 5G facilita lo spionaggio Altre voci di corridoio senza fondamento, che sono state purtroppo amplificate dalla potenza della rete, hanno diffuso la convinzione che il 5G sarà in grado di violare i ...

I 5 falsi miti sul 5G ancora in voga

Il 5G facilita lo spionaggio Altre voci di corridoio senza fondamento, che sono state purtroppo amplificate dalla potenza della rete, hanno diffuso la convinzione che il 5G sarà in grado di violare i ...

Diffuso in rete il numero di Gasperini: messaggi di insulti dai tifosi laziali BergamoNews.it Non solo Myanmar. Tutti i blackout della rete che servono ai regimi

Quanto accaduto ieri a Myanmar è la cronaca di un colpo di Stato annunciato, che nessuno è riuscito (o ha voluto) evitare. In seguito all’arresto da parte dell’esercito della leader Aung San Suu Kyi, ...

I 5 falsi miti sul 5G ancora in voga

L’ultimo osservatorio di SOStariffe.it si è concentrato sui falsi miti diffusi sulla rete 5G al fine di sfatarli e dire quali sono i vantaggi.

Il 5G facilita lo spionaggio Altre voci di corridoio senza fondamento, che sono state purtroppo amplificate dalla potenza della, hannola convinzione che il 5G sarà in grado di violare i ...Il 5G facilita lo spionaggio Altre voci di corridoio senza fondamento, che sono state purtroppo amplificate dalla potenza della, hannola convinzione che il 5G sarà in grado di violare i ...Quanto accaduto ieri a Myanmar è la cronaca di un colpo di Stato annunciato, che nessuno è riuscito (o ha voluto) evitare. In seguito all’arresto da parte dell’esercito della leader Aung San Suu Kyi, ...L’ultimo osservatorio di SOStariffe.it si è concentrato sui falsi miti diffusi sulla rete 5G al fine di sfatarli e dire quali sono i vantaggi.