Depistaggio per la strage di via D'Amelio: archiviata l'inchiesta sui pm Palma e Petralia

Di martedì 2 febbraio 2021

Non ci sarà nessun processo, né un ulteriore approfondimento delle indagini, per Annamaria Palma e Carmelo Petralia, i due pm che sono stati indagati a Messina per concorso in calunnia aggravato per "il più grande Depistaggio della storia d'Italia". Quello che è avvenuto dopo l'omicidio di Paolo Borsellino e gli uomini della sua scorta. E che portò alla costruzione di una falsa verità - sulla base delle dichiarazioni fantasiose di Vincenzo Scarantino e altri due soggetti - svelata solo nel 2008. Quando, cioè, il mafioso Gaspare Spatuzza ha deciso di iniziare a collaborare con la giustizia ed ha ammesso di essere stato lui a rubare l'auto che fu imbottita di esplosivo e che provocò la morte di Paolo Borsellino e degli uomini della sua scorta, il 19 luglio 1992. Le dichiarazioni del collaboratore di giustizia fecero così cadere un ...

