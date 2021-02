Dawson’s Creek | la doccia fredda a distanza di anni | “Lo odiavo”

Leggi su thesocialpost

(Di martedì 2 febbraio 2021) Non tutto è come sembra e spesso dietro le quinte dei set di film e serie tv più noti al pubblico accadono cose o vengono dette parole che si faticano ad immaginare. Per capire la portata di questa confessione che arriva adi, bisogna aver chiaro l’argomento di cui stiamo per parlare: la celebre serie televisiva. Il teen drama che ha segnato in maniera indelebile l’adolescenza di intere generazioni. A parlare ora, rompendo un po’ gli equilibri, è un personaggio che sebbene il pubblico non abbia mai “visto”, è sempre stato presente in ogni puntata della serie: il doppiatore di Dawson, il protagonista, Francesco Pezzulli.: ladi Pezzulli Come un’odorosa ...