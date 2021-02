Crisi di governo: Renzi chiede tre ministeri top e Buonafede out (Di martedì 2 febbraio 2021) Seconda giornata di esplorazioni per il Presidente della Camera, Roberto Fico. La quadratura del cerchio non è ancora arrivata e il nuovo esecutivo, che sia il Conte tre o un governo istituzionale con un Premier diverso ancora non c'è. E oggi 2 febbraio Fico dovrebbe tornare al Quirinale a riferire al Presidente della Repubblica Mattarella. Cosa dirà il Presidente della Camera al Capo dello Stato è un mistero. Difficile che dica di aver trovato una maggioranza in linea con quello che ha richiesto Mattarella. Matteo Renzi infatti prosegue con le sue richieste, alzando sempre di più la posta come si legge sull'Huffington post. Colui che ha di fatto aperto la Crisi, sembra continuare ad avere il pallino in mano. Le richieste di Renzi e il baratto Conte con alcuni ministeri Anche se non è ben visto anche ... Leggi su ultimora.news (Di martedì 2 febbraio 2021) Seconda giornata di esplorazioni per il Presidente della Camera, Roberto Fico. La quadratura del cerchio non è ancora arrivata e il nuovo esecutivo, che sia il Conte tre o unistituzionale con un Premier diverso ancora non c'è. E oggi 2 febbraio Fico dovrebbe tornare al Quirinale a riferire al Presidente della Repubblica Mattarella. Cosa dirà il Presidente della Camera al Capo dello Stato è un mistero. Difficile che dica di aver trovato una maggioranza in linea con quello che ha richiesto Mattarella. Matteoinfatti prosegue con le sue richieste, alzando sempre di più la posta come si legge sull'Huffington post. Colui che ha di fatto aperto la, sembra continuare ad avere il pallino in mano. Le richieste die il baratto Conte con alcuniAnche se non è ben visto anche ...

