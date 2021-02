Crisi di governo, le ultime notizie. Mattarella: "Serve governo di alto profilo" (Di martedì 2 febbraio 2021) Fallita l'esplorazione di Roberto Fico , dopo l'ultimo tentativo di trattativa per dar vita a un governo Conte ter . Nel vertice di Matteo Renzi con Dario Franceschini , Vito Crimi e Roberto Speranza ... Leggi su quotidiano (Di martedì 2 febbraio 2021) Fallita l'esplorazione di Roberto Fico , dopo l'ultimo tentativo di trattativa per dar vita a unConte ter . Nel vertice di Matteo Renzi con Dario Franceschini , Vito Crimi e Roberto Speranza ...

francescocosta : C’è una crisi di governo, e non è niente che meriti il nostro tempo e il nostro interesse. - borghi_claudio : Annaspano Crisi di governo, il tavolo sul programma non partorisce un programma - you_trend : ?? #Mattarella: si aprono due strade. O dare vita a un governo adeguato per fronteggiare la crisi sociale, economica… - leggoit : Crisi di governo, Salvini: «Elezioni via maestra». Meloni: «La crisi si poteva evitare» - Italia_Notizie : Crisi di governo, Meloni: «Spettacolo indegno, da un anno discutono di poltrone» -