Covid | Galli a La7 su medico no-vax invitato da Giletti | “Dando visibilità a certe posizioni si fa un gran servizio alla confusione e alla negatività”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 2 febbraio 2021) Minacce di morte via social di alcuni no vax all’indirizzo di Matteo Bassetti, direttore della Clinica di malattie infettive dell’ospedale San Martino di Genova e componente dell’Unità di crisi-19 della Liguria, a seguito della polemica che, nella trasmissione “Non è l’arena” (La7) , lo ha reso protagonista contro ilnegazionista di Ardea (Roma), Mariano Amici. Ospite de “L’aria che tira” (La7), a commentare l’episodio interviene Massimo, primario del reparto Malattie Infettive dell’ospedale Sacco di Milano, non senza una stoccata al giornalista Massimo: “Quando determinate, magari col fine di scoop giornalistico, purtroppo da qualcuno in televisione vengono portatepari con quelle che invece hanno un senso e un fondamento ...