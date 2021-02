Covid, Bassetti minacciato di morte dai No Vax: la sua reazione (Di martedì 2 febbraio 2021) Alice Torri Matteo Bassetti, infettivologo dell’ospedale San Martino di Genova, ha scritto su Facebook di essere stato minacciato di morte. A scatenare gli insulti sarebbe stato il confronto sull’utilità dei vaccini andato in onda a ‘Non è l’Arena’ su La7: Bassetti si era infatti scontrato con un medico contrario al vaccino anti Covid. “Nelle ultime 48 ore ho ricevuto insulti di ogni tipo, minacce alla mia persona e persino minacce di morte“. Così Matteo Bassetti, in un post su Facebook. L’infettivologo ha aggiunto che “ogni singolo messaggio è stato inviato alla Polizia Postale e alla Digos per le indagini del caso. I responsabili saranno perseguiti a norma di legge”. Alla base della pioggia di insulti e minacce ricevute su Facebook e Instagram, secondo ... Leggi su improntaunika (Di martedì 2 febbraio 2021) Alice Torri Matteo, infettivologo dell’ospedale San Martino di Genova, ha scritto su Facebook di essere statodi. A scatenare gli insulti sarebbe stato il confronto sull’utilità dei vaccini andato in onda a ‘Non è l’Arena’ su La7:si era infatti scontrato con un medico contrario al vaccino anti. “Nelle ultime 48 ore ho ricevuto insulti di ogni tipo, minacce alla mia persona e persino minacce di“. Così Matteo, in un post su Facebook. L’infettivologo ha aggiunto che “ogni singolo messaggio è stato inviato alla Polizia Postale e alla Digos per le indagini del caso. I responsabili saranno perseguiti a norma di legge”. Alla base della pioggia di insulti e minacce ricevute su Facebook e Instagram, secondo ...

