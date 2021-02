Covid-19, Zaia: “Avvieremo uno screening all’interno delle scuole” (Di martedì 2 febbraio 2021) "In Veneto abbiamo riaperto le scuole ieri e bisogna stare attenti, perché si tratta di una massa di 700 mila persone, a livello internazionale si è visto che la riapertura delle scuole è correlata alla ripresa delle curve del contagio, per questo Avvieremo un monitoraggio è uno screening all'interno delle scuole". L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di martedì 2 febbraio 2021) "In Veneto abbiamo riaperto leieri e bisogna stare attenti, perché si tratta di una massa di 700 mila persone, a livello internazionale si è visto che la riaperturaè correlata alla ripresacurve del contagio, per questoun monitoraggio è unoall'interno". L'articolo .

RiccardoValassi : #Zaia mostra un senso delle istituzioni, abbastanza raro nelle Sue file. #cartabianca #Covid_19 #crisidigoverno #crisigoverno #Draghi - Mario_Deluca_1 : RT @Oscar10silver: @MassimoBenesse1 @CottarelliCPI Non fa venire da vomitare che una tolta incompetente di ministro grillino abbia pensato… - RiccardoValassi : #bonaccini e #Zaia le alternative che mancano in #Lombardia #Covid_19 #COVID19 @franziskanava @elecatta - ZenatiDavide : Zaia: il vaccino ce lo andiamo a cercare noi sul mercato: Contagi in progressivo calo, cosi’ come i ricoveri, ma an… -