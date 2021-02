Coronavirus: Bertolaso, ‘vaccinare tutti i lombardi entro giugno è possibile’ (Di martedì 2 febbraio 2021) Milano, 2 feb. (Adnkronos) – L’obiettivo di Guido Bertolaso è di vaccinare tutti i lombardi entro l’estate. “Tutto il sistema lombardia sarà coinvolto. tutti dovranno dare il loro contributo per vaccinare 10 milioni di italiani auspicabilmente entro l’estate”, dice in conferenza stampa, definendolo “un traguardo assolutamente possibile”, sempre che le dosi di vaccino “arrivino”. L'articolo CalcioWeb. Leggi su calcioweb.eu (Di martedì 2 febbraio 2021) Milano, 2 feb. (Adnkronos) – L’obiettivo di Guidoè di vaccinarel’estate. “Tutto il sistemaa sarà coinvolto.dovranno dare il loro contributo per vaccinare 10 milioni di italiani auspicabilmentel’estate”, dice in conferenza stampa, definendolo “un traguardo assolutamente possibile”, sempre che le dosi di vaccino “arrivino”. L'articolo CalcioWeb.

MediasetTgcom24 : Vaccini, Bertolaso coordinatore della Lombardia per la fase 2 #coronavirus - TV7Benevento : Coronavirus: Bertolaso, 'servirebbe decreto legge per attuazione piano vaccinale'... - lorenteggio : #coronavirus Piano #vaccini anti #Covid #Lombardia: conferito incarico al dottor Guido Bertolaso - TV7Benevento : Coronavirus: Bertolaso, 'in mio incarico nessuna contrapposizione politica'... - poggi_ro : Bertolaso annuncia campagna vaccinazione in Lombardia H24, 7 giorni su 7. 'Tutta la popolazione vaccinata entro fin… -