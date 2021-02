Collaboratrice positiva al Covid | chiusa l’infanzia della Pascoli | quattro classi in quarantena

Leggi su anteprima24

(Di martedì 2 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoResteranno chiusi domani i cancelliscuola del‘ di Benevento. Una misura necessaria dopo che è stata riscontrata la positività al-19 in unascolastica. Nelle prossime ore, come da protocollo, si procederà con la sanificazione dei locali. Disposto, inoltre, il regime diper i bambini didel(un’altra classe era ingià da venerdì per la positività di un insegnante). L’ufficialità delle decisioni arriverà a breve considerato che è in corso una interlocuzione tra il Comune di Benevento, la dirigenza scolasticae la dirigenza Asl. L’ordinanza è attesa ...