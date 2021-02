Codacons chiede provvedimenti contro Alfonso Signorini per la frase su Elisabetta Gregoraci (Di martedì 2 febbraio 2021) Il Codacons torna alla carica e mette nel mirino delle sue critiche il Grande Fratello Vip, dove ieri sera si è consumato un episodio che l’associazione preposta alla tutela dei diritti del consumatore ha duramente censurato. ‘Casus belli’ è stata la frase di Alfonso Signorini su Elisabetta Gregoraci: “Quando arrivi a casa, picchia Elisabetta Gregoraci. Tu non sai perché, ma lei sì” Già il web era insorto contro questa espressione del conduttore, avvertita come una manifestazione sessista e fuori luogo, nonostante lui stesso avesse sottolineato come la sua fosse solo una battuta. Ora, il Codacons fa appello a Mediaset e chiede seri provvedimenti contro ... Leggi su trendit (Di martedì 2 febbraio 2021) Iltorna alla carica e mette nel mirino delle sue critiche il Grande Fratello Vip, dove ieri sera si è consumato un episodio che l’associazione preposta alla tutela dei diritti del consumatore ha duramente censurato. ‘Casus belli’ è stata ladisu: “Quando arrivi a casa, picchia. Tu non sai perché, ma lei sì” Già il web era insortoquesta espressione del conduttore, avvertita come una manifestazione sessista e fuori luogo, nonostante lui stesso avesse sottolineato come la sua fosse solo una battuta. Ora, ilfa appello a Mediaset eseri...

