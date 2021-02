Chiesti 7 anni e 4 mesi per Lombardo, “Richiesta assurda” (Di martedì 2 febbraio 2021) Catania, 2 feb. (Adnkronos) – (dall’inviata Elvira Terranova) -“Assurdo, assurdo, assurdo…”. Sono da poco passate le 14 quando la Procura generale di Catania chiede alla Corte d’Appello etnea la condanna a sette anni e quattro mesi di carcere per l’ex Presidente della Regione Siciliana, Raffaele Lombardo, accusato di concorso esterno in associazione mafiosa e corruzione elettorale. Lombardo, con la barba grigia folta che fuoriesce pure dalla due mascherine, non si dà pace. Accompagnato dal suo legale, Maria Licata, passeggia nei corridoi del secondo piano del Palazzo di giustizia di Catania. Il processo d’appello, che arriva dopo la decisione della Corte di Cassazione che ha annullato l’assoluzione per concorso esterno e la condanna a due anni per corruzione elettorale semplice, sta arrivando alle ... Leggi su calcioweb.eu (Di martedì 2 febbraio 2021) Catania, 2 feb. (Adnkronos) – (dall’inviata Elvira Terranova) -“Assurdo, assurdo, assurdo…”. Sono da poco passate le 14 quando la Procura generale di Catania chiede alla Corte d’Appello etnea la condanna a settee quattrodi carcere per l’ex Presidente della Regione Siciliana, Raffaele, accusato di concorso esterno in associazione mafiosa e corruzione elettorale., con la barba grigia folta che fuoriesce pure dalla due mascherine, non si dà pace. Accompagnato dal suo legale, Maria Licata, passeggia nei corridoi del secondo piano del Palazzo di giustizia di Catania. Il processo d’appello, che arriva dopo la decisione della Corte di Cassazione che ha annullato l’assoluzione per concorso esterno e la condanna a dueper corruzione elettorale semplice, sta arrivando alle ...

