Calcio | i migliori giocatori di Serie A dal 2000 al 2020

(Milano 2 febbraio 2021) - Milano, 02/02/2021 - Il campionato italiano, fin dagli albori, ha dato spazio a grandi campioni che hanno permesso al Calcio nostrano di sedersi nel tavolo dei grandi. Il ventennio trascorso ha sancito una vera e propria epoca storica per quanto riguarda il Calcio italiano. Tanti campioni hanno avuto modo di calpestare i terreni di gioco di tutti gli stadi italiani, dando alla L'esempio più recente è quello di Cristiano Ronaldo, di proprietà della Juventus. L'approdo del fuoriclasse portoghese ha comportato un enorme vantaggio per il benessere del campionato italiano, sia in termini economici che in termini di visibilità. Oltre ad aver ovviamente incrementato il tasso di qualità, benché sia sempre stato di assoluto livello. Calcio: da Peruzzi a Ronaldo e Van Basten, tra vecchie leggende e campioni attuali Uno ...

