Aumentano le donne nei Cda | ma non nei ruoli apicali

Dal 2011 in Italia, anno in cui è entrata in vigore la Legge Golfo-Mosca, l'attenzione al tema del gender è aumenta notevolmente. La normativa prevede che, all'interno del Consiglio di Amministrazione, almeno un terzo dei membri sia formato dal genere meno rappresentato. I numeri parlano chiaro: nell'ultimo decennio la presenza femminile all'interno dei Cda delle aziende quotate italiane a maggiore capitalizzazione ha avuto un incremento di 33 punti percentuali. Questa evidenza viene riportata dallo studio dell'Osservatorio sulla Corporate Governance di The European House – Ambrosetti sugli effetti della Legge nei consigli delle società quotate italiane. Il trend ormai sembra essersi stabilito attorno al 37% sia nelle società di grande che di media e piccola dimensione (appartenenti rispettivamente ai segmenti FTSE MIB, MID CAP e STAR SMALL di Borsa Italiana), tuttavia, ci si aspetta ...

