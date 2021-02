Ariadna Romero rompe il silenzio su Pretelli: “quello che farei io” (Di martedì 2 febbraio 2021) Ariadna Romero rompe il silenzio su Pretelli e sui social risponde a delle domande dei fan che spiazzano davvero tutti: ecco il motivo. foto facebookAncora una volta nella puntata di ieri del Grande Fratello Vip si è trattato l’argomento Giulia Salemi e Pierpaolo che ormai, nonostante e critiche sono una coppia vera e propria che aspetta di potersi vivere fuori lontano dalle telecamere. A intervenire anche sul loro percorso è stata l’ex compagna del gieffino, madre del piccolo Leo che in più di una occasione ha inviato dei messaggi bellissima al padre che non vede da diversi mesi. A colpire però è una delle sue risposte riguarda la possibilità di accompagnare il figlio a scuola da parte del padre una volta uscito dalla casa: “io dopo tutto questo tempo lo porterei subito” ha ammesso ... Leggi su chenews (Di martedì 2 febbraio 2021)ilsue sui social risponde a delle domande dei fan che spiazzano davvero tutti: ecco il motivo. foto facebookAncora una volta nella puntata di ieri del Grande Fratello Vip si è trattato l’argomento Giulia Salemi e Pierpaolo che ormai, nonostante e critiche sono una coppia vera e propria che aspetta di potersi vivere fuori lontano dalle telecamere. A intervenire anche sul loro percorso è stata l’ex compagna del gieffino, madre del piccolo Leo che in più di una occasione ha inviato dei messaggi bellissima al padre che non vede da diversi mesi. A colpire però è una delle sue risposte riguarda la possibilità di accompagnare il figlio a scuola da parte del padre una volta uscito dalla casa: “io dopo tutto questo tempo lo porterei subito” ha ammesso ...

