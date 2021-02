Amici di Maria De Filippi sbarca su Amazon Prime Video: i dettagli (Di martedì 2 febbraio 2021) Tra non molto Amici di Maria De Filippi verrà trasmesso anche su Amazon Prime Video, il servizio di streaming del colosso americano concorrente diretto di Netflix e Now TV. La partnership tra il talent in onda su Canale 5 e Amazon è stata svelata in anteprima nella giornata di oggi da Davide Maggio, per poi essere ripresa dai principali siti di televisione. Poco dopo l’annuncio a sorpresa, TvBlog ha aggiunto anche il periodo esatto in cui avverrà quella che può essere definita una piccola grande rivoluzione televisiva. In questo articolo vi spieghiamo da quando si potranno vedere i primi contenuti di Amici su Amazon Prime e, soprattutto, qual è al momento l’offerta prevista per gli abbonati Prime di ... Leggi su tutto.tv (Di martedì 2 febbraio 2021) Tra non moltodiDeverrà trasmesso anche su, il servizio di streaming del colosso americano concorrente diretto di Netflix e Now TV. La partnership tra il talent in onda su Canale 5 eè stata svelata in anteprima nella giornata di oggi da Davide Maggio, per poi essere ripresa dai principali siti di televisione. Poco dopo l’annuncio a sorpresa, TvBlog ha aggiunto anche il periodo esatto in cui avverrà quella che può essere definita una piccola grande rivoluzione televisiva. In questo articolo vi spieghiamo da quando si potranno vedere i primi contenuti disue, soprattutto, qual è al momento l’offerta prevista per gli abbonatidi ...

