Alfonso Signorini senza filtri contro la Gregoraci: parolacce a non finire (Di martedì 2 febbraio 2021) Alfonso Signorini, conduttore del GfVip, è un uomo di parola ma molto spesso le sue parole sono taglienti. Durante l’ultima puntata del reality show, il direttore di Chi, sbotta con poca eleganza contro l’ex di Flavio Briatore I concorrenti del GfVipAlfonso Signorini quando si tratta di prendere una posizione ci mette sempre la faccia anche in diretta tv e le sue simpatie verso i concorrenti della casa del Grande Fratello Vip si vedono tutte. La sua non è proprio imparzialità ma le sue battutine al vetriolo spaventano tutti, persino gli opinionisti in studio: Antonella Clerici e Pupo. Nella puntata del 1 febbraio non mancano i siparietti e i momenti significativi del programma: dal racconto della seconda vita di Alda d’Eusanio alla proposta di matrimonio fatta a Carlotta dell’Isola, ... Leggi su kronic (Di martedì 2 febbraio 2021), conduttore del GfVip, è un uomo di parola ma molto spesso le sue parole sono taglienti. Durante l’ultima puntata del reality show, il direttore di Chi, sbotta con poca eleganzal’ex di Flavio Briatore I concorrenti del GfVipquando si tratta di prendere una posizione ci mette sempre la faccia anche in diretta tv e le sue simpatie verso i concorrenti della casa del Grande Fratello Vip si vedono tutte. La sua non è proprio imparzialità ma le sue battutine al vetriolo spaventano tutti, persino gli opinionisti in studio: Antonella Clerici e Pupo. Nella puntata del 1 febbraio non mancano i siparietti e i momenti significativi del programma: dal racconto della seconda vita di Alda d’Eusanio alla proposta di matrimonio fatta a Carlotta dell’Isola, ...

fanpage : La frase infelice di Alfonso Signorini alla Gregoraci #gfvip - GrandeFratello : La produzione di #GFVIP e Alfonso Signorini smentiscono le indiscrezioni uscite su diverse testate online in merito… - alescopss : RT @impunita_: mamma fariba in dieci minuti ha smerdato gli autori, alfonso signorini, concetta, gregorelli e gli addetti alle clip #prel… - Paola_zrz : RT @Libero_official: 'Quando torni a casa picchia la #Gregoraci. Tu non sai perché, lei sì'. Alfonso #Signorini e la battuta che gela Elisa… - rivesdeseine_ : libero: “alfonso signorini e la battuta che gela elisabetta. si chiede il licenziamento a mediaset.” (GIUSTAMENTE)… -