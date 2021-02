A Roma riapre il Maxxi e punta a visite anche nel weekend (Di martedì 2 febbraio 2021) ROMA – Mascherine, controlli della temperatura all’entrata ma tanta voglia di tuffarsi nel mondo della cultura. Si sono riaperti dopo tre mesi i cancelli del Maxxi, il Museo nazionale delle arti del XXI secolo, a Roma. Zona gialla significa anche potersi riappropriare degli spazi museali della città, che sono stati obbligati a uno stop doloroso ma forzato al fine di seguire le norme di contenimento anti-Covid. È così che, puntuali alle 11, i romani – tanti i ragazzi – si sono messi in fila per tornare nelle sale dell’edificio progettato da Zaha Hadid. E ai primi dieci paganti il Maxxi ha deciso di regalare un abbonamento annuale alle sue mostre, un gesto simbolico per sottolineare il desiderio di normalità. Riaprire “è una gioia irrefrenabile- ha commentato entusiasta Giovanna Melandri, presidente della Fondazione Maxxi- la mia, di tutto il team, di tutti gli operatori, della sicurezza, della vigilanza. È proprio bello vedere questo sentimento che aleggia nelle sale del museo”. Leggi su dire (Di martedì 2 febbraio 2021) ROMA – Mascherine, controlli della temperatura all’entrata ma tanta voglia di tuffarsi nel mondo della cultura. Si sono riaperti dopo tre mesi i cancelli del Maxxi, il Museo nazionale delle arti del XXI secolo, a Roma. Zona gialla significa anche potersi riappropriare degli spazi museali della città, che sono stati obbligati a uno stop doloroso ma forzato al fine di seguire le norme di contenimento anti-Covid. È così che, puntuali alle 11, i romani – tanti i ragazzi – si sono messi in fila per tornare nelle sale dell’edificio progettato da Zaha Hadid. E ai primi dieci paganti il Maxxi ha deciso di regalare un abbonamento annuale alle sue mostre, un gesto simbolico per sottolineare il desiderio di normalità. Riaprire “è una gioia irrefrenabile- ha commentato entusiasta Giovanna Melandri, presidente della Fondazione Maxxi- la mia, di tutto il team, di tutti gli operatori, della sicurezza, della vigilanza. È proprio bello vedere questo sentimento che aleggia nelle sale del museo”.

