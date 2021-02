Walter Zenga spiazza tutti: “Sto ancora insieme a lei” (Di lunedì 1 febbraio 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Walter Zenga, famoso allenatore di calcio, ha svelato una verità totalmente inaspettata durante un’intervista. Scopriamo che cosa ha detto. Walter Zenga ha rivelato una notizia che nessuno si sarebbe mai aspettato, durante un’intervista. Ieri sera l’uomo è stato ospite della trasmissione televisiva Live non è la D’Urso, dove si è lasciato andare ad alcune importanti Leggi su youmovies (Di lunedì 1 febbraio 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies., famoso allenatore di calcio, ha svelato una verità totalmente inaspettata durante un’intervista. Scopriamo che cosa ha detto.ha rivelato una notizia che nessuno si sarebbe mai aspettato, durante un’intervista. Ieri sera l’uomo è stato ospite della trasmissione televisiva Live non è la D’Urso, dove si è lasciato andare ad alcune importanti

trash_italiano : WALTER ZENGA NON MI FIDO DI TE #noneladurso - frankiehinrgmc : Le uniche certezze sono che Walter Zenga abita a Dubai e che fa l'allenatore. - trash_italiano : FACCHINETTI CHE DICE “WALTER ZENGA” MENTRE LUI È AL GF ?? #IlCantanteMascherato - wakeua : @PhelpJo @Thiagoinku @dayaneonfire Stesso pensiero in base.. adua zenga ha funzionato meno del previsto; walter arr… - adorvxiall : RT @ToniaPeluso: A breve Walter Zenga rinfaccerà ai figli di non avergli mai chiesto un autografo #noneladurso #gfvip -