UN POSTO AL SOLE, anticipazioni dall'8 al 12 febbraio 2021

anticipazioni settimanali puntate Un POSTO al SOLE da lunedì 8 a venerdì 12 febbraio 2021: Diego Giordano offre a Silvia la sua collaborazione nella gestione quotidiana del Caffè Vulcano, ma Ornella cercherà di convincere Raffaele ad affrontare col figlio un importante discorso. Nunzio fa amicizia con Samuel Piccirillo, ma intanto Franco continua a indagare sul perché il Cammarota è tornato a Napoli. Nunzio è sempre più nei guai e si rende conto che presto i suoi problemi – se non verranno risolti – finiranno per coinvolgere qualcuno che gli è molto caro. Raffaele fa una proposta imprenditoriale a Diego, che però intende riflettere prima di accettare o rifiutare. Silvia, delusa sia da Michele e sia dalla Polizia, prende un'inaspettata decisione.

